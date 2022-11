Diretta Olanda-Qatar ore 16: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

DOHA (Qatar) - Testa coda nel gruppo A per chiudere la fase a gironi con l'Olanda che affronta i padroni di casa del Qatar. Gli Orange di Van Gaal hanno bisogno della vittoria per poter chiudere in testa alla classifica e sperare in un sorteggio benevolo negli ottavi di finale. Davanti si troveranno però i ragazzi di Sanchez che, dopo le due grandi delusioni con Ecuador e Senegal che hanno segnato l'eliminazione dalla competizione e un record negativo per la nazionale ospitante dei Mondiali, vorranno regalare una gioia al proprio pubblico per salutare al meglio questa avventura nel proprio Paese.

Olanda-Qatar: diretta tv e streaming

Olanda-Qatar, gara valida per il terzo turno della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma alle ore 16 all'Al Bayt e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.

Le probabili formazioni di Olanda-Qatar

OLANDA (3-4-1-2): Noppert, Timber, Van Dijk, De Ligt, Dumfries, De Jong, Berghuis, Blind; Klaasen; Gakpo, Bergwijn. Ct: Van Gaal. A disposizione: Pasveer, Akè, De Vrij, De Jong, Depay, Lang, Bijlow, De Roon, Malacia, Janssen, Weghorst, Kopmeiners, Taylor, Simons, Frimpong. Indisponibili: -. Squalificati: . Diffidati: De Ligt.

QATAR (5-3-2): Barsham, Ahmed, Hassan, Khoukhi, Pedro, Mohammad; Al-Haydos, Madibo, Hatem; Muntari, Ali Ct: Sanchez A disposizione: Al Sheeb, Albayati, Salman, Boudiaf, Alaaeldin, Assadalla, Afif, Kheder, Mazeed, Al-Hairi, Hassan, Al- Hadrami, Abdulsallam, Mashal. Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: Madibo, Ahmed, Ali Almoez, Boudiaf, Afif, Al Sheeb

ARBITRO: Gassama (Ghana)

ASSISTENTI: Noupue (Camerun) e Abourelregal (Egitto)

IV UOMO: Ma Ning (Cina)

VAR E AVAR: Jiye-Zourak (Marocco)