Diretta Iran-Usa ore 20: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

DOHA (Qatar) - Ultima giornata della fase a giorni in Qatar con un Gruppo B nel quale può ancora accadere di tutto. Iran e Usa si sfidano in un match da dentro o fuori, solo una delle due infatti avrà la possibilità di strappare il pass per gli ottavi di finale. Al momento comanda la classifica l'Inghilterra che sarà impegnata contro l'ultima della classe: il Galles. Iraniani e statunitensi dovranno buttare un occhio anche su questo match, ma per i ragazzi di Queiroz e Berhalter sarà importante vincere lo scontro diretto per poter ottenere la qualificazione. La nazionale iraniana parte con un punto di vantaggio al fischio d'inizio che significa avere due risultati su tre a disposizione, per McKennie e compagni sarà invece necessaria la vittoria per continuare a vivere l'avventura del Mondiale 2022.