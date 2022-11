Viva l'ospedale del pallone, Belgio tutti contro tutti, sollievo Infantino

Ospedale di Kielce (Polonia) 9

Per ordine diretto del primario, dal 20 novembre, è stata piazzata una televisione nella sala operatoria in modo da non far perdere ai propri pazienti le partite del Mondiale anche nel momento fatidico. Per usufruire del servizio, bisogna rispettare una semplice ma doverosa condizione: non ricevere l'anestesia totale!