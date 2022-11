Polonia-Argentina, Scaloni: "Arriviamo in fiducia. Dybala fuori per scelta tecnica"

DOHA (Qatar) - Mercoledì 30 novembre (ore 20) l'Argentina di Lionel Messi si gioca il pass per gli ottavi di finale contro la Polonia di Robert Lewanwoski. I polacchi comandano il Gruppo B con 4 punti a +1 proprio sulla Seleccion e sull'Arabia Saudita (che affronta il Messico ultimo a 1 punto). Il Ct Lionel Scaloni ha presentato così la delicata sfida: "Inizieremo a giocare come sempre, non cambieremo la nostra filosofia di gioco nonostante l'avversario sia diverso dal Messico. Nella partita con il Messico siamo finiti a difendere a 5, domani vedremo quale decisione prendere a partita in corso. La Polonia ha una buona idea di gioco. Hanno apportato lievi modifiche in entrambe le gare. Quando ci affronteranno giocheranno sicuramente in modo diverso, ci aspettiamo che si adatteranno al nostro gioco, questo non significa che non ci attaccheranno".