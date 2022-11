Brasile, anche Alex Sandro ko dopo Neymar e Danilo

È arrivata un'altra tegola per il Brasile di Tite: dopo l'infortunio di Neymar e Danilo si ferma anche Alex Sandro . Il terzino della Juventus ha accusato un dolore durante i minuti finali della sfida contro la Svizzera ed è stato sostituito da Telles . In mattinata è stato sottoposto a ulteriori accertamenti che hanno evidenziato un problema muscolare all'anca sinistra. A fine partita il terzino della Juve ha parlato di un leggero affaticamento , ma gli esami, come dichiarato dal dottor Rodrigo Lasmar , hanno confermato la lesione muscolare. Alex Sandro dovrà seguire un percorso di riabilitazione e dunque non sarà disponibile per la prossima sfida mondiale contro il Camerun .

Le condizioni di Alex Sandro, Danilo e Neymar

Il comunicato del Brasile sulle condizioni di Alex Sandro, Danilo e Neymar : "Alex Sandro ha avvertito un dolore alla regione dell'anca sinistra e non ha potuto continuare la partita. Questa mattina è stato rivalutato. Abbiamo richiesto un esame di imaging, una risonanza magnetica, che ha evidenziato una lesione muscolare all'anca sinistra. L'atleta non potrà giocare la prossima partita contro il Camerun e continuerà a curarsi per poter recuperare il prima possibile. Danilo e Neymar continuano il processo di recupero dei loro infortuni alla caviglia, ognuno con un approccio diverso, perché si tratta di infortuni diversi. È importante sottolinearlo. Neymar ha presentato un episodio di febbre già controllato che non interferisce con il processo di recupero della caviglia. Nella nostra riunione quotidiana con lo staff tecnico, abbiamo comunicato che questi tre atleti non saranno disponibili per la nostra prossima partita contro il Camerun".