L'Olanda stende il Qatar: primo posto. Koulibaly show: Senegal agli ottavi, Ecuador eliminato!

Olanda-Qatar 2-0: la partita

All'Al Bayt Stadium di Al Khor gli Orange di Van Gaal battono per 2-0 il Qatar con ancora una volta Cody Gakpo protagonista. Infatti per la terza partita consecutiva è proprio Gakpo ad aprire le marcature per gli Orange cin un bel destro nell'angolino da fuori area al 26'. Per il giocatore del Psv una rete storica perché, fino ai Mondiali del Qatar, solo Alessandro Altobelli (1986) aveva realizzato la prima marcatura di ogni partita giocata nella fase a girone dei Mondiali. A chiudere i conti e a sigillare successo più 1° posto nel Gruppo A ci pensa subito ad inizio ripresa Frenkie De Jong: Depay calcia a botta sicura da pochi metri, Barsham para ma sulla respinta il giocatore del Barcellona è il più lesto per il tap-in del 2-0. Al 70' il Var interviene ed annulla per fallo il tris olandese firmato da Berghuis.

Ecuador-Senegal 1-2: la partita

Lo scontro diretto per staccare il pass come seconda del gruppo se lo aggiudica il Senegal che al Khalifa International Stadium di Doha vince 2-1 contro l'Ecuador con l'ex Napoli Kalidou Koulibaly eroe della partita. Al 44' Ismaila Sarr sblocca la partita dal dischetto per l'1-0 in favore dei "Leoni della Teranga". L'Ecuador però non demorde e grazie ai cambi di Alfaro prende campo nella ripresa trovando il gol del pareggio al 67' con Caicedo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Neanche il tempo di gioire per il pareggio (che vorrebbe dire passaggio del turno) che dopo 120" il Senegal risponde: calcio di punizione dalla destra, Valencia interviene goffamente servendo Koulibaly che nel cuore dell'area non sbaglia per il nuovo vantaggio senegalese. Passata la paura il Senegal riprende le redini della partita e difende il vantaggio fino al triplice fischio.