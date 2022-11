Arabia Saudita-Messico, Renard: "Facciamo la storia". Martino: "Conta solo vincere"

Arabia Saudita, Renard: "Combatteremo fino all'ultimo secondo"

Per i "Figli del Deserto" la vittoria è fondamentale per evitare calcoli (potrebbe bastare anche un pareggio a seconda del risultato del match Polonia-Argentina) ed accedere agli ottavi di finale per la prima volta nella storia della Nazionale asiatica. Il Ct Herve Renard ha le idee chiare: "Possiamo fare la storia del calcio suadita, la cosa più importante è essere vivi nella terza partita. Ci stiamo concentrando solo su questa partita: daremo tutto quello che abbiamo in corpo, giocheremo fino all'ultimo secondo di questo torneo e non ci arrenderemo. Dobbiamo concentrarci sulla nostra partita indipendentemente dal risultato dell'altra partita. La qualificazione è nelle nostre mani. Questa partita non possiamo perderla. Crediamo in noi, il Messico non ha segnato ma sono molto forti con questi attaccanti e sappiamo come giocano, penso che domani sera si deciderà tutto e ci sarà suspense in entrambi gli stadi".