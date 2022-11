Stati Uniti agli ottavi: Iran ko. Inghilterra, vittoria contro il Galles e primo posto

Nell’ultima giornata della fase a gironi del Gruppo B gli Stati Uniti strappano la qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar imponendosi sull’ Iran . A McKennie e compagni toccherà affrontare l’ Olanda dell’ex Juventus De Ligt . Nell’altro match della serata l’ Inghilterra vince in scioltezza contro il Galles e si conferma prima classificata del gruppo. La selezione di Southgate si giocherà l'accesso ai quarti di finale contro il Senegal di Koulibaly .

Galles-Inghilterra 0-3, la partita

All’Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan l'Inghilterra di Southgate vince contro il Galles e si qualifica agli ottavi di finale del torneo iridato come prima classificata del Gruppo B. Nelle prime fasi del match il Galles ha un atteggiamento attendista, con l’Inghilterra che alza e abbassa il ritmo con grande disinvoltura gestendo senza problemi, sfiorando il gol con Rashford dopo 10’. Dopo un primo tempo controllato dagli inglesi e poco propositivo da parte della squadra di Page, il risultato rimane fermo sullo 0-0. La squadra di Southgate sblocca il risultato al 50’ con Marcus Rasfhord che segna direttamente su punizione. Il raddoppio arriva un minuto dopo con Foden che sfrutta il cross rasoterra di Kane sul secondo palo. Lo scatenato Rashford non vuole fermarsi e al 68' firma il gol del 3-0 per i Tre Leoni. La partita di fatto finisce dopo il terzo gol degli inglesi, che per il resto del match controllano senza problemi.