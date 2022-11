Diretta Tunisia-Francia ore 16: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

AL RAYYAN (Qatar) - Dopo aver staccato il pass per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo con un turno d'anticipo, la nazionale francese dell'ex centrocampista ed allenatore della Juventus Didier Deschamps cercherà di conservare la vetta del gruppo D nel match contro la Tunisia, valido per l'ultima giornata della fase a gironi della competizione. A Rabiot e compagni, infatti, in vetta a punteggio pieno, basterà un pareggio per entrare tra le migliori 16 del globo da teste di serie, obiettivo possibile anche in caso di sconfitta, ma a quel punto diventerebbero decisivi i risultati dell'altra sfida del raggruppamento, quella tra Australia e Danimarca, e la relativa differenza reti. Per la selezione nordafricana, invece, in fondo a quota 1 insieme ai biancorossi di Hjulmand, si tratta dell'ultima spiaggia.