Diretta Australia-Danimarca ore 16: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

SEGUI AUSTRALIA-DANIMARCA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Australia-Danimarca, dove vederla in tv e streaming

Il match tra Australia e Danimarca, in programma alle 16 (ora italiana), sarà trasmesso in diretta esclusiva in chiaro su Rai Sport + HD, sul canale 57 del digitale terrestre, oltre che in streaming su RaiPlay. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.