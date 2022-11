Diretta Polonia-Argentina ore 20: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

DOHA (QATAR) - Nel Gruppo C si decide tutto negli ultimi 90'. Nessuna squadra è ancora qualificata aritmeticamente e tutte possono ancora accedere agli ottavi di finale di Qatar 2022. Per tali ragioni vietato fare calcoli. Allo Stadium 974 di Doha, alle 20 si sfidano la Polonia, attualmente prima con quattro punti, e l'Argentina, seconda a -1. I biancorossi di Szczesny e Milik, dopo lo 0-0 all'esordio contro il Messico hanno superato per 2-0 l'Arabia Saudita, la stessa che aveva clamorosamente battuto in rimonta l'Albiceleste di Leo Messi all'esordio. La Seleccion di Scaloni, però, è poi tornata in corsa grazie al successo per 2-0 nel secondo turno contro il Messico firmato dalla Pulce (una rete che ha permesso all'ex Barcellona di agganciare Maradona a quota otto nei gol siglati al Mondiale mettendo così nel mirino il recordman argentino Gabriel Omar Batistuta a 10) e da Enzo Fernandez.