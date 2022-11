Diretta Arabia Saudita-Messico ore 20: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LUSAIL (Qatar) - Dopo l'incredibile successo nel match inaugurale del gruppo D di Coppa del Mondo con l'Argentina, l'Arabia Saudita è stata sconfitta dalla Polonia e si gioca ora - nell'ultimo turno della fase a gironi della competizione - la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione calcistica contro il Messico . La selezione asiatica, infatti, occupa attualmente il secondo posto del girone a quota 3 punti ex aequo con la Seleccion di Di Maria e Paredes, a -1 da Szczesny, Milik e compagni. Per la nazionale nordamericana, invece, ultima a 1, potrebbe non bastare una vittoria per entrare tra le migliori 16 squadre del pianeta.

Arabia Saudita-Messico, dove vederla in tv e streaming

Il match tra Arabia Saudita e Messico, in programma alle 20 (ora italiana) al Lusail Iconic Stadium, sarà trasmesso in diretta in chiaro da Rai Sport, sul canale 57 del digitale terrestre, oltre che in streaming su RaiPlay. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Arabia Saudita-Messico: le probabili formazioni

ARABIA SAUDITA (4-1-4-1): Al-Owais; Abdulhamid, Al-Amri, Al-Bulayhi, Al-Ghannam; Al-Hassan; Al-Buraikan, Al-Najei, Kanno, S.Al-Dawsari; Al-Shehri. Ct: Renard. A disp. Al-Rubaie, Al-Aqidi, Tambkati, Madu, N.Al-Dawsari, Otayf, Al-Abed, Al-Oboud, Bahebri, Asiri. Indisponibili: Al-Faraj, Al-Sharani, Al-Burayk, Sharahili. Squalificati: Al-Malki.

MESSICO (4-3-3): Ochoa; J.Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo; Herrera, E.Alvarez, Chavez; Lozano, Funes Mori, Vega. Ct: Martino. A disp. Talavera, Cota, Araujo, Vazquez, Arteaga, K.Alvarez, Romo, Rodriguez, Gutierrez, Pineda, Antuna, Martin, Alvarado, Jimenez. Indisponibili: Guardado. Squalificati: -

Arbitro: Oliver (Inghilterra).

Assistenti: Burt e Bennett (Inghilterra).

IV uomo: Kovacs (Romania).

Var: Irrati (Italia).

Avar: Valeri (Italia).