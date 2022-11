Qatar 2022, Trippier si lamenta del pallone del Mondiale: "Vola, è troppo leggero"

Qatar 2022 è davvero il Mondiale delle controversie: dopo le discussioni circa la fascia arcobaleno con la scritta "One Love" (è stata vietata mentre la Fifa ha approvato quelle "Save the planet" e "No discrimination", quest'ultima dagli ottavi di finale) e i problemi legati alle maglie (la Danimarca non ha potuto allenarsi con una maglia che chiedeva il rispetto dei diritti civili in Qatar, il Belgio ha dovuto coprire la scritta "Love" all'interno del colletto della sua seconda divisa da gioco mentre il Ghana le aveva proprio dimenticate), ora si parla anche del pallone Al Rihla, realizzato dall'Adidas in occasione della manifestazione iridata.

Trippier sul pallone del Mondiale di Qatar 2022 Sì, perché il terzino dell'Inghilterra Kieran Trippier non gradisce particolarmente la sfera ufficiale del Mondiale. Il calciatore del Newcastle, infatti, ha sottolineato quanto sia difficile da gestire quando si effettua un cross o si tenta un tiro dalla media o lunga distanza. "Mi sembra un po' troppo leggero - commenta -. Dà l'impressione che se lo si calcia con un po' troppa potenza possa volare via. Ma è una di quelle cose a cui dobbiamo abituarci, vale per noi come per tutti quanti. E infatti ci alleniamo con i palloni da gara". Parole che di certo non faranno piacere all'Adidas che, per il 14° Mondiale consecutivo (la prima volta fu a Messico '70), ha realizzato il pallone ufficiale del torneo.