Mondiali, Germania a rischio flop. Flick: “Sereni e sulla strada giusta”

DOHA (Qatar) - Giovedì (ore 20) la Germania (1 punto) di gioca il tutto per tutto contro la Costa Rica (3 punti) per cercare di staccare in extremis il pass per gli ottavi di finale dei Mondiali 2022. I ragazzi di Flick devono vincere assolutamente e sperare in un aiuto dalla Spagna impegnata contro il Giappone. Alla vigilia della delicata sfida il Ct dei Mannschaft ha dichiarato: "Non sento alcuna pressione. Non ne ho sentito neanche dopo la partita contro il Giappone. Sono convinto che siamo sulla strada giusta. Vogliamo che la partita vada il più velocemente possibile per poter mettere pressione sull'altro campo. Sappiamo che sarà davvero difficile. Sarebbe irrispettoso se ci aspettassimo di segnare otto gol, soprattutto perché il Costarica ha fatto molto bene in difesa dopo aver perso 7-0 contro la Spagna".