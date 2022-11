Brasile, Danilo sta meglio. Alex Sandro e Neymar in piscina

DOHA (Qatar) - Si continua a lavorare sodo in casa Brasile e nonostante la qualficazione alla fase ad eliminazione diretta già in cassaforte, resta alta la tensione sul recupero degli infortunati. Danilo, Alex Sandro e Neymar gli osservati speciali: nessuno dei tre sarà a disposizione per l'ultima gara del girone contro il Camerun, ma Tite spera di ricvere buone notizie in vista degli ottavi di finale. La Seleçao, dopo la seduta di allenamento odierna, ha diffuso le immagini del lavoro che stanno svolgendo i tre infortunati e questo è il responso. Danilo, quello più avanti con il lavoro, è infatti tornato ad assaggiare il campo dopo il problema rimediato nella sfida con la Serbia, ma per il difensore della Juventus ancora niente palla. Discorso diverso invece per l'altro bianconero, Alex Sandro che dopo il dolore all'anca accusato contro la Svizzera continua il suo lavoro di recupero in piscina. In acqua insieme a lui c'è anche Neymar. Il gioiello brasiliano prsegue il trattamento alla caviglia dopo la brutta distorsione nel match di esordio e spera di poter tornare il prima possibile a giocarsi il Mondiale con la maglia verdeoro.