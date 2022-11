Argentina agli ottavi da prima, Polonia da seconda: fuori il Messico

DOHA (Qatar) - Si chiude anche il Gruppo C che va così a completare la prima metà del tabellone degli ottavi dei Mondiali di Qatar 2022. In vetta alla classifica si piazza l'Argentina che strappa il pass per l'eliminazione diretta dove affronterà l'Australia nel primo turno. Alle spalle degli uomini di Scaloni arriva proprio la Polonia che pur perdendo lo scontro diretto contro l'albiceleste, riesce a centrare il secondo posto ai danni del Messico grazie alla differenza reti. La Tricolor vince infatti per 2-1 contro l'Arabia Saudita, ma non basta. Per la Nazionale di Michniewicz ci sarà subito la Francia agli ottavi di finale.

Mondiali, la classifica dei gironi Polonia-Argentina, la partita Il primo squillo del match è targato Messi, ma Szczesny è attento e blocca la conclusione della Pulce. Alla mezz'ora è ancora il portiere della Juve a salvare la porta polacca respingendo la soluzione ravvicinata di Julian Alvarez. Al 32' la sfida è tutta in casa bianconera con il portiere polacco chiamato al super intervento sul cross di Di Maria da calcio d'angolo che rischia di infilarsi sotto la traversa. L'estremo difensore della Polonia non ha un attimo di respiro e salva la porta ancora su Alvarez al minuto 35, poi però in uscita colpisce Messi sul volto e dopo un check Var, il direttore di gara concede rigore all'albiceleste: dal dischetto il Diez parte, ma Szczesny para con la mano di richiamo e mantiene l'equilibrio del match. All'intervallo è dunque 0-0, ma appena inizia la ripresa, dopo appena un minuto, è Mac Allister a trovare l'angolo giusto per portare avanti i sudamericani. Si sveglia allora la Polonia con Glik che accarezza il pari di testa, ma al 68' l'Argentina raddoppia: Julian Alvarez controlla in area e spara sotto l'incrocio, un gran gol sul quale Szczesny non può nulla. Con la partita in ghiaccio l'attenzione della Polonia si sposta solo sull'altro match di serata, l'Argentina potrebbe anche dilagare, ma sempre un grande Szczesny e qualche imprecisione, anche di Lautaro Martinez, chiudono la sfida sul 2-0 che qualifica tutte e due le squadre. Polonia-Argentina, tabellino e statistiche