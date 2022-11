Mondiali, Polonia qualificata e Messico no: cosa dice il regolamento

La Polonia passa agli ottavi di finale del Mondiale in Qatar mentre il Messico, nonostante gli stessi punti di Lewandowski e compagni, è eliminato dal torneo. La nazionale messicana, infatti, torna a casa per la differenza reti più bassa (-1) rispetto a quella della selezione polacca (0). Dopo la vittoria per 2-0 dell'Argentina contro la Polonia e il successo del Messico (2-1) contro l'Arabia Saudita, ecco la classifica finale del girone C: Argentina 6 punti, Polonia 4, Messico 4, Arabia Saudita 3. Alla fase ad eliminazione diretta passano l'Argentina (da prima del girone incontrerà l'Australia agli ottavi) e la Polonia, che si qualifica come seconda grazie alla differenza reti migliore rispetto ai messicani e giocherà contro la Francia nel prossimo turno. Anche con la stessa differenza reti, il Messico sarebbe comunque rimasto fuori dal Mondiale per il Fair play, avendo rimediato più cartellini gialli rispetto alla nazionale polacca.