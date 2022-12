Diretta Costa Rica-Germania ore 20: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - La Germania si gioca contro la Costa Rica le ultime chance di passaggio del girone e relativo accesso agli ottavi di finale del Mondiale. Lo fa in una partita che, a prescindere da come terminerà, entrerà nella storia, in quanto sarà la prima in assoluto con un arbitro donna in una Coppa del Mondo. Il fischetto della gara sarà infatti la francese Frappart.