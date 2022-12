Diretta Giappone-Spagna ore 20: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

AL RAYYAN (QATAR) - Alle ore 20, al Khalifa International Stadium di Al Rayyan, Qatar, Giappone e Spagna si sfidano nel terzo e decisivo turno della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022 . Tutto può ancora succedere nel Gruppo E , con le Furie Rosse che al momento comandano a quota 4, inseguite da Costa Rica e Giappone a 3 e Germania fanalino di coda (1). La selezione di Luis Enrique , dopo la goleada contro la Costa Rica (7-0), ha pareggiato 1-1 contro i teutonici. I nipponici, invece, battuta clamorosamente in rimonta la nazionale di Flick all'esordio, hanno poi perso 1-0 contro i centroamericani, gettando così alle ortiche un'ottima opportunità per strappare il pass per gli ottavi di finale. La Spagna ha vinto l'unico precedente contro il Giappone in tutte le competizioni: successo in amichevole, 1-0 nell'aprile 2001.

Giappone-Spagna: diretta tv e streaming

Giappone-Spagna, gara valida per il terzo turno della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma alle ore 20 al Khalifa International Stadium di Al Rayyan e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.

Le probabili formazioni di Giappone-Spagna

GIAPPONE (4-2-3-1): Gonda; Sakai, Itakura, Yoshida, Nagatomo; Tanaka, Endo; J. Ito, Kamada, Kubo; Maeda. Ct: Motiyasu.

A disposizione: Kawashima, Schmidt, H. Ito, Yamane, Taniguchi, Tomiyasu, Shibasaki, Morita, Doan, Soma, Minamino, Mitoma, Asano, Machino.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Llorente, Rodri, Laporte, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Dani Olmo. Ct: Luis Enrique.

A disposizione: Sanchez, Raya, Carvajal, Pau Torres, Eric Garcia, Balde, Guillamon, Azpilicueta, Koke, Soler, Ansu Fati, N. Williams, Pino, Sarabia, Asensio.

ARBITRO: Gomes (Stati Uniti).

ASSISTENTI: Thusi Siwela (Sudafrica)-Pathsoane (Lesotho).

IV UOMO: Mukansanga (Rwanda).

VAR: Guerrero (Messico).

ASS. VAR: Villarreal (Stati Uniti).