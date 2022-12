Szczesny e la scommessa da 100 euro con Messi: il retroscena prima del rigore

TORINO - Quello di ieri è già il secondo rigore parato ai Mondiali in Qatar per il portiere della Juventus Wojciech Szcz?sny, protagonista assoluto con la sua Polonia . Dopo il penalty di Al-Dwasari intercettato nella partita con l'Arabia Saudita, stavolta è toccato a Messi fare i conti con i riflessi felini dell'estremo difensore bianconero. Il suo balzo sulla conclusione di Leo è stato spettacolare, ma non tutti sanno che è arrivato dopo un "mind game" avvenuto sul terreno di gioco tra i due mentre l'arbitro Danny Makkelie stava controllando al Var il da farsi.

Szczesny e la scommessa con Messi

Lo ha rivelato lo stesso Szczesny ai microfoni di TV 2 Sport subito dopo l'incontro, spiegando che aspettando il verdetto del direttore di gara ha fatto una scommessa con Messi: "Abbiamo parlato prima del rigore e gli ho detto che avevo scommesso 100 euro che non l'avrebbe dato. Quindi ho perso una scommessa contro Messi. Non so se ai Mondiali sia consentito scommettere, forse mi penalizzeranno. Comunque non lo pagherò, ha già abbastanza soldi", ha sorriso Tek.