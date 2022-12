Belgio fuori dal Mondiale, Martinez si dimette: "Nessun rimpianto"

Dopo la sorprendente eliminazione al primo turno dei Mondiali in Qatar , nella conferenza stampa successiva al pareggio contro la Croazia , il ct del Belgio Roberto Martinez ha annunciato il suo addio ai Diavoli Rossi . L'allenatore spagnolo aveva preso in mano la squadra nel 2016 portandola fino alle semifinali del Mondiale 2018 in Russia , poi chiuso al terzo posto.

Martinez: "Possiamo tornare in patria a testa alta"

L'ormai ex ct ha dichiarato: "È stata la mia ultima gara da commissario tecnico. Vincere le varie partite ai Mondiali non è sempre facile. Abbiamo vinto all'esordio, pur senza brillare. Nella seconda gara è arrivata una sconfitta meritata. Oggi, però, abbiamo creato molte occasioni. Nessun rimpianto comunque: possiamo tornare in patria a testa alta. Ovviamente siamo delusi. Volevamo restare dentro la competizione sino alla fine. Volevamo superare la fase a gironi ma certe difficoltà valgono per tutte le Nazionali". Infine Martinez ha concluso: "Non parlerei di fine di una generazione d'oro. Ci sono tanti ragazzi talentuosi, come Tielemans, Onana e Doku. C'è già una generazione successiva".