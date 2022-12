Spagna, un ko sorprendente…che fa scivolare lontano da Croazia, Brasile e Argentina

DOHA (Qatar) - Il sorprendente ko della Spagna contro il Giappone nell'ultimo turno del gruppo E di Coppa del Mondo, che ha relegato Morata e compagni al secondo posto in classifica, potrebbe tramutarsi in una buona notizia per la Roja. I ragazzi di Luis Enrique, infatti, non solo evitano la Croazia, che ha chiuso il proprio girone alle spalle del Marocco, ma finendo nella parte bassa del tabellone scongiurano gli spauracchi Argentina e Brasile fino, eventualmente, alla finale.