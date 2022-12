Diretta Camerun-Brasile ore 20: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Un Brasile già qualificato agli ottavi si prepara per affrontare il Camerun (a cui serve una vittoria e buone notizie dall'altro campo del girone) nell'ultima gara prima di entrare nella fase a eliminazione diretta. La Seleçao di Tite gestirà le energie in questa circostanza, facendo rifiatare molti titolari (indisponibili gli juventini Alex Sandro e Danilo, oltre a Neymar) e dando spazio alle alternative che finora hanno giocato meno. Per i Leoni indomabili può rappresentare un'opportunità importante per tentare il colpaccio, ma l'eventuale futuro nella competizione dipende in ogni caso da quello che accadrà in Serbia-Svizzera.