Cassano, l'oracolo Mondiali: "Se punto una fiche, è sulla Germania"

TORINO - Talento innegabile con il pallone tra i piedi, più di qualcosa da rivedere per quel che riguarda l'intuito e le previsioni. Antonio Cassano non si smentisce nemmeno stavolta, dando un parere che, come spesso è accaduto in passato, si è trasformato in una sentenza al rovescio. Chissà se i tedeschi fossero al corrente del rischio che stavano correndo prima di scendere in campo con la Costa Rica ieri sera, visto che il "guru" si era espresso favorevolmente su di loro durante una puntata della Bobo Tv andata in onda prima dei Mondiali: "Nessuno ne parla. Ma se tu mi dici 'Antonio, butta una fiche'... Ci ritroviamo la Germania. Come minimo te la ritrovi in semifinale". Eh già...