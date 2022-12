Usa, Berhalter sfida il suo passato: "In Olanda ho imparato molto". E su Van Gaal...

DOHA (Qatar) - Obiettivo ottavi di finale raggiunto per gli Stati Uniti, ora c'è l'Olanda da superare per conitnuare a signare in questo Mondiale 2022. Alla vigilia del match contro l'Olanda, il ct Berhalter parla in conferenza stampa: "Sentiamo la responsabilità di poter creare un punto di svolta per il calcio statunitense e far sì che la gente si senta orgogliosa di noi". Gli Usa non raggiungono i quarti di finale dei Mondiali dal 2002 e riuscirci a vent'anni di distanza sarebbe anche una bella spinta in vista dell'edizione del 2026 che si terrà proprio fra Canada, Stati Uniti e Messico. Contro gli Orange sarà una partita speciale anche dal punto di vista personale per Berhalter dato che la sua carriera da calciatore professionista è iniziata a metà anni Novanta proprio in Olanda. E negli Usa gioca Sergino Dest, nato ad Almere e prodotto del settore giovanile dell'Ajax. "Alla fine quello che conta è giocare e cercare di vincere la partita di domani - ribatte Berhalter - Come ho convinto Dest a scegliere gli Usa? Gli ho spiegato quale sarebbe stato il suo ruolo e la sua importanza nella nostra squadra nei successivi otto anni, l'ho presentato agli altri e credo che tutto questo lo abbia convinto".