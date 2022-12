Scaloni su Argentina- Australia: "Da valutare le condizioni di Di Maria"

L’Argentina si prepara a giocare contro l’Australia negli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar. La squadra di Scaloni si è qualificata come prima classificata nel Gruppo C dopo il successo per 2-0 contro la Polonia di Lewandowski. Il ct Scaloni ha parlato in conferenza stampa nella vigilia del match: “L’Australia è una buona squadra, non mi sorprende che si sia qualificata agli ottavi. Dobbiamo lasciare da parte i favoritismi e pensare a giocare”.