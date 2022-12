Mondiali, il telecronista turco pronuncia un nome proibito e viene licenziato all'intervallo

DOHA (Qatar) - Un episodio che ha dell'incredibile quello accaduto durante i Mondiali di Qatar nell'emittente di stato turca (TRT) durante la diretta di Marocco-Canada. Durante l'ultima partita del Girone F, che ha regalato alla nazionale africana il primo posto nel girone davanti alla Croazia, il commentatore Alper Bakircigil è rimasto "vittima" delle sue stesse parole a causa di un nome da non pronunciare per nessun motivo in Turchia: quello di Hakan Sukur. Al 4′ di gioco, quando Ziyech ha portato in vantaggio il Marocco, il telecronista ha informato i telespettatori con una pillola statistica, spiegando che il gol più veloce dei Mondiali era stato segnato proprio dall'ex bomber turco del Galatasaray, visto anche in Italia con le maglie di Torino, Inter e Parma, vera e propria eggenda della nazionale turca con il record di gol segnati. Eppure, l'ex giocatore oggi 51enne è diventato un nemico del presidente Erdogan per il suo sostegno all'opposizione, decisione che lo ha portato a salutare la Turchia per vivere negli Stati Uniti dove vive in condizioni meno agiate dopo che gli è stato tolto tutto.