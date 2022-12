La Fifa risponde alle polemiche: "Ecco perché il gol del Giappone è regolare"

La rete che è valsa la rimonta per 2-1 del Giappone sulla Spagna, gol che ha permesso i nipponici di chiudere il girone davanti agli iberici con la conseguente eliminazione dal Mondiale della Germania, ha scatenato una vera e propria polemica. Il dibattito si è accesso sull'assist di Mitoma per Tanaka, con la palla che dalle immagini sembrava essere finita oltre la linea di fondo, ma per il direttore di gara sudafricano Gomes (dopo un lungo consulto al Var) non c'è stato niente di irregolare e il gol è stato convalidato. Dopo ore di discussione, è la stessa Fifa ad intervenire per spiegare quanto accaduto con due video sul proprio profilo Twitter.

Giappone-Spagna, la Fifa risponde alle polemiche

Nella prima clip viene mostrata una simulazione dell'episodio con attenzione focalizzata solo sulla palla, questa la spiegazione: "Altre telecamere possono offrire immagini fuorvianti, ma in base alle prove disponibili, la palla non era completamente fuori gioco". Dalle immagini si può riscontrare che con la palla vista dall'alto un lembo della sfera è ancora sulla linea di fondo, ma per ulteriore conferma, la Fifa aggiunge un altro video, questa volta con le immagini al rallentatore dell'impatto della palla sul piede di Tanaka. "Il secondo gol del Giappone nella vittoria per 2-1 sulla Spagna è stato controllato dal Var per determinare se la palla fosse andata fuori. Sono state utilizzate le immagini della goal line technology per verificare se la palla fosse ancora parzialmente sulla linea o meno", chiosa così la Fifa che spera di mettere a tacere ogni tipo di polemica.