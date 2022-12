Ronaldo scontento per la sostituzione: il gesto che non è sfuggito

Con molta probabilità, quello in Qatar sarà l'ultimo Mondiale per Cristiano Ronaldo e il fuoriclasse portoghese vorrebbe goderselo fino in fondo, magari portando a casa la Coppa del Mondo. Nella sfida contro la Corea del Sud, l'attaccante non ha segnato e si è mostrato molto nervoso. Data la qualificazione già centrata, al minuto 65 il ct Santos ha richiamato CR7 in panchina, per risparmiarli minuti preziosi in vista della prossima sfida mondiale.