Psicodramma Uruguay: batte il Ghana ma non basta. La Corea ribalta il Portogallo e passa

Nell'ultima giornata della fase a gironi del Gruppo H la Corea del Sud raggiunge una clamorosa qualificazione agli ottavi di finale battendo il Portogallo di Cristiano Ronaldo per 2-1. La squadra di Bento, che ha chiuso il girone a 4 punti come l'Uruguay (che nell'altro match ha superato il Ghana per 2-0) e con la stessa differenza reti, accede alla fase successiva dei Mondiali in Qatar in virtù dei gol fatti: 4 contro i 2 della squadra di Alonso.

Corea del Sud-Portogallo 2-1, la partita Il Portogallo parte subito forte: al 5’ a sbloccare il match è Ricardo Horta che da due passi sfrutta l’assist dalla destra dell’ex milanista Diogo Dalot. I portoghesi amministrano senza problemi la gestione del pallone ma la Corea del Sud con il passare del tempo prova ad uscire sempre di più e a rialzare la testa: al 17’ viene annullato per fuorigioco il gol del possibile 1-1. Il pareggio arriva al 27’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo a spizzare il pallone in area è Kim Young-Gwon. Nella fase finale del primo tempo il Portogallo prova a riportarsi in vantaggio controllando il gioco e creando varie occasioni da gol, senza però concretizzarle a dovere. La seconda frazione del match continua senza troppi squilli, con Cristiano Ronaldo che cerca con grande insistenza il gol senza però riuscirci. La Corea del Sud, a cui serve una rete per sperare nella qualificazione agli ottavi, prova a farsi vedere dalle parti di Diogo Costa cambiando atteggiamento e passando al 4-2-4. Son, autore di una prestazione anonima per tutta la partita, diventa l'eroe della squadra al 91': assist perfetto per il gol di Hwang Hee-Chan dopo essersi fatto tutto il campo in contropiede e ottavi di finale raggiunti in extremis.