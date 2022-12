Serbia, non basta Vlahovic: agli ottavi va la Svizzera. Il Camerun batte il Brasile ma non passa

Mondiali 2022, le classifiche

Serbia-Svizzera 2-3: la partita

Lo spareggio per accedere agli ottavi di finale tra Serbia e Svizzera va agli elvetici che vincono 3-2 e solo per differenza reti non si prendono il 1° posto nel gruppo. Primo tempo più emozionante della fase a gironi. Al 10' subito un'emozione con il palo colpito da fuori area da Zivkovic. La Serbia fa la partita ma alla prima distrazione viene punita al 20': ripartenza della Svizzera guidata da Rodriguez, palla in mezzo dove Sow (in centro all'area) scarica sulla destra e l'ex Inter Shaqiri trafigge Milinkovic-Savic per l'1-0. Ferita nell'orgoglio la Serbia attacca a testa bassa e al 26' cross dalla sinistra di Tadic, dopo un recupero palla di Kostic, e colpo di testa vincente di Mitrovic per l'1-1. Gli elvetici commettono troppi errori in fase di disimpegno e al 34' arriva il momento di Vlahovic: palla persa a centrocampo, Tadic cerca Vlahovic nell'area, Freuler interviene in scivolata aiutando però il passaggio il filtrante del serbo e l'attaccante della Juventus realizza con il diagonale mancino il gol del 2-1! Le emozioni non finiscono per commettono un'altra distrazione difensiva e la Svizzera pareggia al 44': assist di Widmer con Embolo che, dimenticato dalla difesa, appoggia da un metro la rete del 2-2 con il quale le squadre vanno all'intervallo. Inizia il 2° tempo e dopo 180" Freuler si fa perdonare tutti gli errori del primo tempo: gol del 3-2 con un assist di tacco al bacio di Ruben Vargas con l'ex Atalanta che da pochi passi non può sbagliare. Al 65' Mitrovic cade in area dopo un contatto, il direttore di gara non prende provvedimenti (e non viene neanche chiamato dal Var) e la partita s'innervosisce con le "Aquile Bianche" che non riescono più a costruire un'azione pericolosa. Nel finale scintille tra Mitrovic e Xhaka (9 ammoniti nel match, 7 per la Serbia).