Mondiali, le big fanno meno paura: nessuno a punteggio pieno. Da quanto non succedeva

DOHA (Qatar) - Si è conclusa la fase a gironi dei Mondiali 2022 e nessuna squadra ha chiuso a punteggio pieno il proprio gruppo. L'ultima a fallire è stata il Brasile. Gli uomini di Tite non solo hanno perso al 93' contro il Camerun ma hanno anche perso l'occasione di essere l'unica squadra, sempre nella fase a gironi, a non subire neanche un gol. Stesso discorso anche per la Francia sconfitta 1-0 dalla Tunisia sempre all'ultima giornata. Impresa fallita anche dalla Spagna di Luis Enrique, in vantaggio e a punteggio pieno fino al 48', prima di subire la rimonta del Giappone. Più pesante invece quanto accaduto a Belgio e Germania, entrambe eliminate malgrado alla vigilia fossero date per favorite nel proprio raggruppamento. Era dell'edizione dei Mondiali del 1994 negli Stati Uniti che nessuna chiudeva a punteggio pieno ma, attenzione, quell'edizione era a 24 squadre. Con il Mondiale a 32 non era mai successo.