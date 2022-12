Noppert e Turner, la rivincita dei numeri 12

Il primo giorno a eliminazione diretta di un Mondiale, l’inizio della fase “mata-mata” per usare una geniale espressione portoghese, è come l’esplorazione di un continente nuovo. La calcolite acuta di cui sono caduti vittima nei giorni scorsi la Polonia o la Spagna ora non serve più: è dentro o fuori, brutale, magnifico. Si parte con un vero rompicapo: Olanda-Usa (ore 16), la meno convincente delle otto prime contro la più spavalda e sfrecciante delle otto seconde (Spagna a parte). Sono due squadre che non si sono mai trovate in svantaggio nei 270 minuti del girone e questo lascia pensare a una partita dal punteggio basso, in cui Van Gaal lascerà volentieri l’iniziativa a Berhalter e viceversa. Un minuetto ad alta gradazione tattica in cui il ct olandese indosserà i panni del Gran Maestro di scacchi, ma dovrà far attenzione a non rimanere bruciato dalle folate di nomi nuovi e antichi insieme: ovviamente Weah, ma anche Pulisic, McKennie, Tyler Adams che è il più giovane capitano del Mondiale, Sergiño Dest che avrebbe fatto comodo all’Olanda e invece, come il Buffalo Bill di De Gregori, ha scelto l’America. Possibili supplementari? Magari anche rigori? Perché no, e dunque sfida tra eroi per caso tra Andries Noppert e Matt Turner, due portieri arrivati a questo Mondiale accompagnati da una sottile sfiducia, che invece hanno superato la prima fase con appena un gol subito a testa.

Da Carlos ad Alexis Argentina-Australia (ore 20) è una delle sfide più meridionali della storia dei Mondiali, dietro per latitudine solamente a Cile-Argentina (1930) e Cile-Australia (1974, 2014). È un abbinamento che suonerà familiare ai fedeli della Chiesa del Diego, visto che Maradona rientrò clamorosamente in Nazionale nel 1993 per aiutare l’Argentina a qualificarsi a USA ‘94 proprio attraverso il playoff contro i Socceroos. Quelle due partite di spareggio videro in campo anche Carlos MacAllister, papà di Alexis che ha sbloccato il risultato contro la Polonia e che, al contrario del babbo, poi ai Mondiali è stato convocato.