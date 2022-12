Camerun, Corea del Sud, Giappone: ecco quanto pagava il terno

Fioccano le sorprese a Qatar 2022. Complice l'ampio turnover di alcune big nella terza giornata e il non voler forzare troppo la mano in vista degli impegni successivi, ecco che si registrano uno dopo l'altro dei risultati clamorosi.

Le asiatiche più il Camerun: un tris clamoroso

In ordine di tempo è arrivato prima il 2-1 del Giappone a una Spagna che di certo non si è dannata l'anima per... evitare il Marocco agli ottavi. Poi in successione ecco una sorpresa firmata da un'altra squadra asiatica, la Corea del Sud, che in extremis ha trovato il gol del 2-1 al Portogallo di Ronaldo e accesso alla fase ad eliminazione diretta.

Infine, l'1-0 di Camerun-Brasile che per gli africani rappresenta un risultato per diversi motivi storico.

Tre risultati clamorosi che, messi insieme, valevano una quota stratosferica: oltre 420 volte la posta! Chi ci ha creduto il suo Mondiale l'ha già vinto!