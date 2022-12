Diretta Argentina-Australia ore 20: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Riprende la caccia alla terza stella dell'Argentina, che (salvo colpi di scena) dovrà fare a meno di Angel di Maria. El Fideo anche ieri si è allenato a parte rispetto ai compagni e non sarà titolare contro i Socceroos. Non cambiano però le ambizioni dell'Albiceleste di Scaloni, che dopo il clamoroso ko all'esordio contro l'Arabia Saudita si è rimessa in pista, come spiegato da De Paul alla vigilia: "Ci siamo ritrovati in una situazione in cui non eravamo abituati, è stato positivo. Non perdevamo da molto tempo: dal match successivo il mondo intero ha visto il carattere 'y los huevos', le palle che ha, e grosse, questa Nazionale. Contro l'Australia sarà una partita simile a quella con la Polonia. Ci lasceranno il possesso di palla e proveranno a farci male con ripartenze veloci". Questo il progetto dei Socceroos allenati da Arnold: "Si è sempre detto che siamo Cenerentola e a me piace da morire che nessuno si senta di puntare un penny su di noi".