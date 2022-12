Diretta Olanda-Stati Uniti ore 16: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Messa alle spalle la fase a gironi, è il momento di entrare nel vivo dei Mondiali con le partite a eliminazione diretta. Ad aprire il programma degli ottavi ci penseranno Olanda e Stati Uniti, con il match in programma oggi alle 16. Una sfida che vede gli olandesi di Van Gaal favoriti, anche perché il ct degli Orange in ogni conferenza stampa sottolinea come l'obiettivo dichiarato sia la vittoria della Coppa del Mondo: "Ci restano altre quattro partite per raggiungere ciò che vogliamo". Occhio però alla Nazionale stelle e strisce di McKennie, che dopo aver superato brillantemente il girone vuole continuare a stupire.