Cristiano Ronaldo 4: il motivo. Telecronista licenziato: in Turchia mai dire Sukur

Louis Van Gaal 8

Se dipendesse dalla simpatia del proprio ct, il Mondiale lo vincerebbe a mani basse l'Olanda: «Io sulla panchina del Belgio? Beh, se fossi single potrei anche decidere liberamente di andarci. Ma non è il mio caso. Prima, bisognerebbe convincere mia moglie Truus. Sai, ci sono Paesi in cui lei non andrà mai...». Con la stessa eleganza, il maestro oranje ha rifilato un doveroso scappellotto a Memphis Depay: «È libero di affermare che preferirebbe giocare con Bergwijn piuttosto che Gakpo, ma questo non vuol dire che abbia detto una cosa intelligente...».