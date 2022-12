Francia-Polonia, Deschamps su Rabiot: "Ora è un giocatore completo"

DOHA (Qatar) - Si prepara per la fase ad eliminazione diretta la Francia campione del Mondo in carica che dovrà difendere il titolo a partire dall'ottavo di finale contro la Polonia. Alla vigilia del match è intervenuto in conferenza stampa il ct dei Bleus, Didier Deschamps: "Torveremo una squadra che ama difendersi, hanno uno zoccolo duro di giocatori con una buona esperienza internazionale. Ci sono Szczesny, Glik, Lewandowski, ma anche i giovani. I miei giocatori sanno che non sarà facile. L'obiettivo è raggiungere i quarti". Attenzione massima ovviamente per Lewandowski: "E' un tipo di giocatore che va limitato. Usa molto bene il suo corpo. La minima palla può essere pericolosa, ma non ci concentreremo su di lui. Oggi anche una grande nazionale, se non è pronta, può avere situazioni spiacevoli". Vuole tanta attenzione il ct francese che poi si concentra sui suoi, in particolare su Rabiot: "Il suo livello non lo scopro adesso, anche se purtroppo a un certo punto ha avuto i suoi problemi. Ora sta continuando sugli standard fatti vedere con il club. A livello umano, è così com'è, lo conosco bene, solo che ha tolto cose che un tempo potevano dargli fastidio. Oggi è un giocatore completo, si definisce un giocatore di equilibrio, non è una cosa negativa, è in grado di esibirsi tanto in difesa quanto in attacco. Sente e sa dove deve essere".