Senegal, Cissè ko. Bogaert: "Come nel 2002 contro la Svezia"

DOHA (Qatar) - Domenia alle 20 l'Inghilterra sfida il Senegal con in palio il pass per i quarti di finale dei Mondiali 2022. Il Ct dei "Leoni della Teranga" Aliou Cissé non si è sentito bene (non ha diretto l'allenamento venerdì) e a parlare alla vigilia della sfida è stato l'assistente Regis Bogaert mettendo subito in chiaro: "Aliou Cissé ha un po' di febbre ma è sicuro e certo che domani sarà in panchina a guidare la squadra. Kouyaté è ancora in fase di recupero. Sabaly e Nampaly sono disponibili".