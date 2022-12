Olanda-Stati Uniti 3-1: Dumfries fa due assist e va a segno, Orange ai quarti

DOHA (Qatar) - Al Khalifa International Stadium di Doha prendono il via gli ottavi di finale dei Mondiali 2022 con l' Olanda che batte per 3-1 gli Stati Uniti nel segno del nerazzurro Denzel Dumfries (2 assist ed un gol) e accede ai quarti di finale per la 7ª volta nella sua storia. Gli Orange attendono la vincente tra Argentina ed Australia in campo alle 20:00.

Gli Orange non affondano il colpo e al 41' Noppert è chiamato nuovamente in causa con una bella parata sulla fiammata improvvisa di Weah. Al 44' il difensore del Milan Dest prende l'iniziativa, dribbla 4 giocatori, entra in area ma sul più bello sbaglia la conclusione. Proprio nel momento favorevole degli Usa arriva la doccia fredda: il copione è lo stesso del 1° gol, palla precisa dalla destra di Dumfries ma questa volta è Daley Blind che di prima realizza il gol del 2-0 al 46'. Il secondo tempo inizia sulla falsariga del primo ovvero nel segno di Noppert: doppia parata da distanza ravvicinata prima su Ream (50') e poi su Dest (51'). L'Olanda si riaffaccia nell'area degli americani dove Turner si supera al 71' negando la doppietta a Depay, parandogli il tap-in di testa da pochissimi passi figlio della conclusione di Koopmeiners. La partita si rivitalizza al 76' con un guizzo statunitense: gran lavoro di Pulisic che con un vero capolavoro serve Wright il quale finalizza con il colpo di tacco battendo Noppert per riaprire la partita sul 2-1! L'Olanda non si scompone e all'82' Dumfries scrive la parola fine coronando una partita da Mvp: l'assist questa volta è di Blind (dalla sinistra) con l'interista che, abbandonato dalla difesa, piazza con il mancino la rete del 3-1 finale.