Chi vince i Mondiali? Finale tra big, ma la vera sorpresa è Ronaldo

Un supercomputer ha fatto le sue previsioni sul Mondiale in Qatar, indicando come andranno a finire gli ottavi di finale e non solo. I dati sono stati analizzati dagli esperti di FairBettingSites.co.uk, che hanno definito le squadre che passeranno ai quarti di finale e nei turni successivi, con le relative percentuali del passaggio del turno, fino alla finalissima. Il supercomputer ha già fatto centro con le prime due partite della fase ad eliminazione diretta: per Olanda-Stati Uniti e Argentina-Australia aveva infatti predetto la qualificazione di olandesi e argentini.