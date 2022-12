Chi sono e quanto valgono le sorprese del Mondiale. Un’occasione per la Serie A?

Il Mondiale non è solo Cristiano Ronaldo, Messi e Mbappé. Ci sono tanti giocatori che hanno contribuito a realizzare alcune delle tante sorprese delle sfide in Qatar e che si sono messi in vetrina in vista del mercato di gennaio. Ecco i nomi che spiccano dopo la fase a gironi. Il valore del cartellino del più caro si attesta sui 45 milioni di euro, quello del meno caro sui… 575 mila euro! Avete già capito di chi si tratta? (media voto Sofascore, valore dei giocatori Transfermarkt).