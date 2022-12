Diretta Francia-Polonia ore 16: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Francia e Polonia si affrontano agli ottavi di finale al Mondiale in Qatar per un posto ai quarti. La nazionale di Deschamps è arrivata prima nel girone D con sei punti mentre la Polonia è passata alla fase ad eliminazione diretta come seconda del girone C con 4 punti. "La Polonia ama difendere, ha dovuto farlo nelle prime tre partite e ci è riuscita molto bene. Hanno un insieme di giocatori con una buona esperienza. Ci sono Szczesny, Lewandowski, Glik, bisogna rispettare questa squadra perché merita di essere agli ottavi. Tutte le partite sono difficili, tutte le squadre sono forti e preparate. I calciatori giocano tutti in campionati di livello. Se ci saranno altre sorprese nel torneo? Credo solo a ciò che vedo, oggi anche una grande nazionale, se non è pronta, può andare incontro a situazioni spiacevoli" ha dichiarato . Lo ha il ct della Francia Didier Deschamps alla vigilia della sfida.