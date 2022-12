Giappone-Croazia, Moriyasu e Nagatomo: "Aggressivi come Samurai"

Giappone-Croazia, le parole di Moriyasu e Nagatomo

Nella conferenza stampa alla vigilia del match contro Modric e compagni, il ct giapponese ha dichiarato: "I giocatori stanno bene, ci aspettiamo una partita difficile. Dovremmo essere più aggressivi, la nostra intenzione non era quella di giocare difensivamente contro Spagna e Germania". Sulla presenza di due squadre asiatiche agli ottavi, Moriyasu ha detto: "Abbiamo valorizzato i giovani, cercando di creare un ambiente favorevole per la loro crescita. Dobbiamo continuare a crescere per innalzare il livello del calcio asiatico". In conferenza insieme al ct ha parlato anche l'ex Inter Nagatomo, che ha dichiarato: "Sarà una grande occasione per dimostrare a tutti che possiamo giocare come dei Samurai. Se in battaglia sono spaventati, poi non saranno in grado di usare le loro armi e le loro tecniche. Nel calcio è uguale, se quando scendiamo in campo abbiamo paura le nostre qualità e le nostre tattiche saranno inutili".