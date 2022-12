Brasile-Corea del Sud, Bento: "La Fifa favorisce i più forti, calendario ingiusto e disumano"

DOHA (Qatar) - "Non abbiamo il tempo di allenarci a dovere, perché è impossibile trasmettere qualcosa ai giocatori se dopo appena 72 ore devi tornare in campo. Non ricordo che nel 2018 accadesse la stessa cosa. Credo non sia umano, e neppure giusto". Alla vigilia dell'ottavo di finale contro il Brasile, tra le nazionali favorite per il successo ai Mondiali di Qatar2022, il ct della Corea del Sud Bento entra in polemica con la Fifa per il calendario: "Noi non siamo il Brasile, che può permettersi di mandare in campo, nella terza partita del girone, un'altra formazione per far riposare chi aveva giocato fino a quel momento".