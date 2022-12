Francia-Polonia 3-1: Giroud e Mbappé nella storia, Deschamps ai quarti

La Francia strappa il pass per i quarti di finale del Mondiale imponendosi sulla Polonia di Lewandowski con il risultato finale di 3-1. A regalare la qualificazione a Deschamps ci hanno pensato Olivier Giroud e il solito Mbappé , che ha realizzato una doppietta. Il centravanti del Milan , con il gol che ha aperto la sfida, entra nella storia diventando il miglior marcatore di sempre nella storia della nazionale francese : la rete contro la Polonia è la numero 52, superato Henry a 51. Il fenomeno del Psg scrive invece un altro record: è il primo giocatore della storia a segnare 9 gol in Coppa del Mondo prima di compiere 24 anni . Lewandowski si "consola" realizzando il gol dell'1-3 su calcio di rigore all'ultimo minuto. Ai quarti di finale la Francia affronterà la vincente tra Inghilterra e Senegal .

Francia-Polonia 3-1, la partita

La Francia parte subito forte e dopo soli 3’ sfiora il gol con Varane su calcio d’angolo. La squadra di Deschamps si rende pericolosa al 29’ con Giroud che si divora un gol a porta vuota da due passi senza riuscire a sfruttare l’assist di Dembélé. Occasione incredibile per la Polonia al 38’: palla al centro dell’area per Zielinski che tira centrale trovando la respinta di Lloris per poi ribattere colpendo prima Hernandez e poi Varane sulla linea di porta. Al 44’ arriva il vantaggio della Francia con il gol del milanista Giroud, che sfrutta al meglio il grande assist di Mbappé superando il portiere della Juventus in area. La seconda frazione inizia con la Polonia che prova a rialzare la testa senza grandi risultati. La Francia continua a palleggiare gestendo il possesso palla senza rischiare possibili ripartenze dei polacchi. Al 74’ ecco il raddoppio dei francesi con il solito Mbappé: Dembélé si accentra e serve il fenomeno del Psg in area che colpisce forte sul primo palo. A chiudere definitivamente il conto ci pensa nuovamente Mbappé al 91' con un tiro a giro imprendibile per Szczesny. Al 99' la Polonia segna su rigore il gol della bandiera con Lewandowski.