Mbappé vola: 9 gol al Mondiale, superato Maradona e agganciati Baggio, Rossi e Vieri

DOHA (Qatar) - Campione del mondo a 20 anni non ancora compiuti a Russia2018, Kylian Mbappé riscrive la storia in questa edizione in corso di svolgimento in Qatar. La doppietta realizzata alla Polonia e valsa, di fatto, alla Francia la qualificazione ai quarti di finale, lo proietta a quota nove gol realizzati ai Mondiali, tanti quanti quelli segnati dagli azzurri Christian Vieri, Roberto Baggio e Paolo Rossi, oltre che da Messi, Eusebio, Ademir, Vavá, Jairzinho, Villa, Rummenigge e Seeler. Fermi a 8 Cristiano Ronaldo, Maradona, Stábile, Leonidas, Rivaldo, Oscar Miguez e Rudi Völler. Ma non solo: il fuoriclasse del Paris Saint-Germain, infatti, è il calciatore più giovane a raggiungere tale traguardo prima del 24° compleanno (li compirà il prossimo 20 dicembre): superato Pelé, che a quell'età si era fermato a 7.