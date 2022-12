AL KHOR (Qatar) - "Raheem Sterling non è disponibile per la partita di stasera dell'Inghilterra poiché è alle prese con un problema familiare". Con questo breve tweet pubblicato sul proprio account ufficiale Twitter, la nazionale dei Tre Leoni annuncia l'assenza, per il match con il Senegal valido per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo di Qatar2022, del forte esterno offensivo di proprietà del Chelsea.