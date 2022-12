Inghilterra-Senegal 3-0, si sblocca Kane: Southgate sfida Deschamps ai quarti

AL KHOR (QATAR) - All'Inghilterra bastano 10' minuti alla fine del primo tempo per piegare il Senegal e conquistare i quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022 . L'uno-due firmato Henderson-Kane (per l'attaccante del Tottenham primo gol in questo Mondiale), tra il 38' e il 48', stende Koulibaly e compagni che, fino a quel momento, erano stati più pericolosi. Nella ripresa Saka firma il 3-0 finale. La nazionale di Southgate sfiderà ora i campioni in carica della Francia, vittoriosi contro la Polonia (3-1) .

Forfait dell'ultim'ora per il Ct dell'Inghilterra Gareth Southgate che deve fare a meno di Sterling, assente per motivi familiari . Un solo cambio rispetto al 3-0 contro il Galles , con Saka che prende il posto di Rashford nel tridente offensivo completato da Kane e Foden. Davanti a Pickford linea difensiva a quattro con Walker sull'out di destra, Shaw sulla fascia opposta e Stones e Maguire centrali. In mediana agiscono invece Rice, Bellingham ed Henderson. Cissé risponde con il 4-2-3-1. Edouard Mendy tra i pali, Sabaly, l'ex Napoli Koulibaly, Diallo e Jakobs in difesa, Ciss e Diatta a fare da schermo, Nampalys Mendy, Ndiaye e Sarr i tre alle spalle dell'unico terminale offensivo Dia, attaccante della Salernitana in gol nel secondo match della fase a gironi contro i padroni di casa del Qatar (3-1).

Inghilterra-Senegal 3-0: la cronaca della partita

Ritmi compassati nei primi 20', con il Senegal che lascia giocare l'Inghilterra cercando di colpire in ripartenza. La prima occasione da gol è per i Leoni della Teranga: cross dalla destra su cui si avventa Dia, la conclusione del centravanti della Salernitana sbatte prima sul corpo e poi sul braccio di Stones, Sarr arriva prima di tutti sulla palla vagante ma il suo tiro da distanza ravvicinata finisce alto sopra la traversa di Pickford. Alla mezz'ora ancora pericoloso l'attaccante granata: tiro in diagonale su cui si fa trovare pronto l'estremo difensore inglese che para a mano aperta. Alla prima conclusione in porta la nazionale dei Tre Leoni passa avanti con Henderson, bravo a mettere dentro con il piattone sinistro l'assist di Bellingham. Per il centrocampista del Liverpool si tratta del terzo gol in 73 presenze con l'Inghilterra. La nazionale di Cissé subisce il colpo e poco dopo rischia di incassare il raddoppio: sul cross basso di Saka, però, Kane arriva scoordinato; poi tocca a Shaw che controlla male e si defila troppo. L'arbitro concede 2' di recupero e proprio nell'ultima azione Kane raddoppia: coast to coast super ancora di Bellingham, palla a Foden che di prima serve l'attaccante del Tottenham che, solo davanti al portiere avversario, non sbaglia e fa 2-0 segnando così il suo primo gol in questo Mondiale. La ripresa parte come si era conclusa la prima frazione: prima Mendy è indeciso su un tiro dalla distanza di Kane, poi Saka lo trafigge con un colpo sotto delizioso su cross rasoterra di Foden. La rete del calciatore dell'Arsenal chiude definitivamente i giochi e, oltre alla girandola di cambi (spazio anche per il milanista Ballo-Touré), succede ben poco. Ai quarti sarà Inghilterra-Francia: Southgate sfida Deschamps.