Diretta Giappone-Croazia ore 16: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Giappone e Croazia si sfidano negli ottavi di finale del Mondiale in Qatar. Chi vince, affronterà la vincente dell'ottavo tra Brasile e Corea del Sud. La nazionale giapponese ha battuto Germania e Spagna nella fase a gironi ed è passata come prima del gruppo E mentre la Croazia si è classificata seconda nel girone F con Marocco, Belgio e Canada. "Cercheremo di risolverla nei 90 minuti, ma so che abbiamo di fronte un avversario tosto che non si arrende mai. Se saranno necessari supplementari e rigori noi siamo pronti. Avremo di fronte un avversario tosto che non si arrende mai. Non ci arrenderemo neanche noi. Sarà una lotta fino alla fine" ha dichiarato il ct della Croazia Zlatko Dalic nella conferenza stampa della vigilia.